Brezplačen študij medicine v New Yorku Dostop.si Univerza New York je pred dnevi sprejela odločitev, da bo vse svoje sedanje in prihodnje študente medicine oprostila plačila šolnine. S tem se želijo spopasti s problemom, ki ga ljudem predstavlja študentski dolg, in privabiti več študentov.

Sorodno

Oglasi Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleksander Čeferin

Karl Erjavec

Dejan Židan

Borut Pahor