Kljub sankcijam, ki so jih uvedle ZDA, EU z 18 milijoni v podporo iranskemu zasebnemu sektorju Demokracija Evropska komisija je danes sprejela podporni program za Iran s posebnim poudarkom na zasebnem sektorju. Danes odobreni prvi sveženj v vrednosti 18 milijonov evrov bo podprl projekte za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj v Iranu, vključno z osmimi milijoni evrov za zasebni sektor, so sporočili v Bruslju.

