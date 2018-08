Havajem se približuje močan orkan SiOL.net Havaji trepetajo pred izjemno močnim orkanom Lane, ki ga ocenjujejo kot orkan četrte kategorije s hitrostjo vetrov do 210 kilometrov na uro. Lane naj bi ameriško otoško zvezno državo danes ponoči in nad otočjem vztrajal vse do sobote. Guverner je izdal opozorilo pred naravno katastrofo.

