Prizivno sodišče v Seulu nekdanji predsednici podaljšalo zapor na 25 let Politikis Južnokorejsko prizivno sodišče je danes podaljšalo zaporno kazen nekdanji predsednici Park Geun-hye, ki je bila obsojena zaradi korupcije in zlorabe položaja. Kazen so ji tako podaljšali na 25 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Parkova je bila na prvi stopnji aprila obsojena na 24 let zapora zaradi korupcije, zlorabe položaja, prejemanja podkupnin in izsiljevanja. […]

