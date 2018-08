Močno neurje je v četrtek zvečer prizadelo dolino Glemmtal v avstrijski deželi Solnograška. Po močnem deževju je reka Saalach prestopila bregove in s seboj odnesla okoli 50 metrov ceste. Kot so sporočili iz dežele, je v dolini obtičalo med 200 in 300 ljudi, ki jih bodo po potrebi evakuirali.