Prihajajo močnejši nalivi in sunki vetra, možne hudourniške poplave 24ur.com Vremenoslovci opozarjajo, da so danes popoldne, ponoči in v soboto dopoldne možne nevihte z močnejši nalivi in sunki vetra. V večjem delu države bodo hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja in tudi hudourniške poplave.

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Marjan Šarec

Matjaž Han

Dejan Židan

Milan Brglez