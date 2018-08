Evropska komisija je v sklopu kampanje #EUandME objavila natečaj za mlade filmske ustvarjalce. Mladi od 18 do 35 let se lahko na natečaj za kratki film prijavijo od danes do 31. oktobra. Sodelujejo lahko v kategorijah mobilnost, okolje in trajnostni razvoj, pravice, digitalno ter znanje in posel. Predlogi za kratke zgodbe morajo biti povezani z vplivom EU na vsakdanje življenje ljudi. ...