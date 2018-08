V lastni režiji žagal drevo in končal v ljubljanskem kliničnem centru Primorske novice Včeraj okoli 11. ure se je zgodila delovna nesreča v Idriji, kjer se je pri delu z motorno žago blizu stanovanjske hiše sam poškodoval 65-letni moški. Idrijski policisti so ugotovili, da je omenjeni moški v lastni režiji na svoji parceli žagal drevo z motorno žago in se poškodoval po roki (poškodba arterije).

Sorodno



Oglasi