FOTO: V Hočah odprli prvi medgeneracijski center Lokalec.si V občini Hoče-Slivnica, natančneje v Rogozi, so danes svojemu namenu predali prvi Večgeneracijski center (VeGeC), ki so ga poimenovali kar dnevna soba. V Domu krajanov Rogoza so danes slovesno odprli Večgeneracijski center. Večina sredstev za vzpostavitev VeGeC so bila pridobjena iz prispevkov posameznikov, podjetij ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prostor omogoča druženje, učenje vsem […]

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ciril Zlobec

Luka Dončić

Miro Cerar

Dejan Židan