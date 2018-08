Aljažev stolp po 123 letih začasno zapušča Triglav. Kaj bo zapolnilo praznino? SiOL.net Aljažev stolp, simbol slovenstva, ki so ga na vrhu Triglava na pobudo župnika Jakoba Aljaža postavili leta 1895, po 123 letih pa je poln površinskih in konstrukcijskih poškodb, predvidoma prihodnji mesec odhaja na restavratorski servis. Kje bodo znamenitemu stolpiču vdihnili svežo podobo, kdo se bo lotil dela in kako bo v tem času videti vrh najvišje slovenske gore?

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Ljubljana

SiOL Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Ciril Zlobec

Miro Cerar

Karl Erjavec