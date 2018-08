Računalnik zamenjal za kuhalnico in uspelo mu je #video SiOL.net Strast do kuhanja je Jerneja Zvera popeljala od informatike do kuhalnic, kjer je našel svoje življenjsko poslanstvo. Izpopolnjeval se je pri najboljših, tudi pri Ani Roš, zdaj pa svoje kuharske umetnine deli s tistimi, ki pri poskušanju novega radi uporabijo tudi njegov recept. Kuharsko strast združuje skupaj z ženo Majo na Jernej Kitchen, kuharskem blogu z več tisoč sledilci.

