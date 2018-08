Pazite se neviht in hudournikov: veter razkrival strehe, gorelo zaradi strele 24ur.com Slovenijo pa so zajele nevihte, ki bodo vztrajale vse do nedelje popoldan. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so tudi danes možne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Prav tako bodo ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja, zato previdno.

