Zaradi brexita bi lahko v Veliki Britaniji prišlo do pomanjkanja sperme Reporter Če bo Velika Britanija EU zapustila brez dogovora, bi lahko na Otoku prišlo do pomanjkanja semenske tekočine. Te namreč ne bo več mogoče uvoziti iz držav Evropske unije. V nasvetih za podjetja in svoje državljane v primeru izstopa iz EU brez dogovora je b

Sorodno



Oglasi