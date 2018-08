Območni odbor Nove slovenske zaveze Rovte danes popoldne v Rovtah pripravlja "spominsko mašo za domobrance in ostale žrtve totalitarnih režimov", ki ji bo sledila spominska slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve domobranstva in evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Slavnostni govornik bo zgodovinar Stane Granda.