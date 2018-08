Znano, kdo bo do nadaljnjega vodil nogometaše Olimpije zurnal24.si Trener Safet Hadžić bo do nadaljnjega, vključno z današnjo tekmo v Domžalah, vodil nogometaše Olimpije, so zapisali na uradni Twitter strani ljubljanske Olimpije. Hadžić bo na klop Ljubljančanov sedel četrtič v svoji karieri, nazadnje je bilo to aprila lani, ko je postal začasni trener.

