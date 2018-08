Vrhunsko: slovenski odbojkarici najboljši na Madžarskem! #foto Sportal Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta zmagovalki turnirju svetovne serije na Madžarskem. Tjaši sta bili v finalu z 21:19 in 21:12 boljši od Švedinj Sare Cavretti in Sofie Wahlen. To je za Tjaši daleč največji uspeh do zdaj.

