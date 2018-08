Evrogol Afričana, Chelsea in Watford sta se pri vrhu pridružila prvakom #video SiOL.net Nogometaši Watforda so pred domačimi gledalci z 2:1 premagal Crystal Palace, vknjižili še tretjo zmago na teh tekmah in skočili pod vrh. Tudi Chelsea po treh tekmah ostaja stoodstoten, pri Newcastlu so slavili z 2:1. Fulham je s 4:2 odpravil Burnley, že na uvodu je za evrogol poskrbel Jean Michael Seri. V derbiju kroga se bosta v ponedeljek na Old Traffordu pomerila Manchester United in Tottenham.

