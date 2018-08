V živo: Evrogol Afričana, Chelsea napada novo zmago #video SiOL.net Nogometaši Watforda so pred domačimi gledalci z 2:1 premagal Crystal Palace, vknjižili še tretjo zmago na teh tekmah in skočili na drugo mesto. Pravkar poskuša stoodstoten izkupiček obdržati Chelsea, ki gostuje pri Newcastlu, Fulham pa gosti Burnley. V derbiju kroga se bosta v ponedeljek na Old Traffordu pomerila Manchester United in Tottenham.

