43 minut tišine: privrženci Genoe počastili spomin na žrtve tragične nesreče 24ur.com Privrženci italijanskega nogometnega kluba Genoe so bili na tekmi Serie A proti Empoliju v prvih 43 minutah tekme povsem tiho in so na ta način počastili spomin na žrtve tragične nesreče, ki se je zgodila 14. avgusta, ko se je v času nevihte zrušil avtocestni viadukt nad reko Polcevera.

