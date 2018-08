Izginila toplotna črpalka Gorenjski glas Kamnik – Kamniški policisti so v začetku tedna obravnavali tatvino v novogradnji stanovanjske hiše v Kamniku. Neznanci so odtujili toplotno črpalko in tako lastnika oškodovali za nekaj tisoč evrov.

