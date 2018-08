600 milijonov otrok na svetu v šoli brez pitne vode in stranišč, poroča Unicef! Govori.se Sklad ZN za pomoč otrokom (Unicef) opozarja, da je po svetu 600 milijonov otrok v šoli brez pitne vode in stranišč. Četrtina osnovnih šol na svetu nima čiste pitne vode, petina jih je brez stranišč, piše v poročilu, ki ga je Unicef pripravil s Svetovno zdravstveno organizacijo in objavil ob začetku Svetovnega tedna vode, ki poteka v Stockholmu.

