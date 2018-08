Novo šolsko leto je tik pred vrati in če za svoje šolarje še niste nakupili vseh potrebščin, le pohitite. Nikar ne pozabite niti na šolske copate, ki morajo biti ne le lepi in udobni, pač pa tudi zelo kakovostni, trpežni in nogicam prijazni, saj bo vaš malček v njih preživel velik del dneva.