Tekle so solze: Navijači Genoe so se na takšen ganljiv način poklonili 43 žrtvam tragične nezgode (v Ekipa Privrženci italijanskega nogometnega kluba Genoe so bili na nedeljski tekmi serie A proti Empoliju v prvih 43 minutah tekme povsem tiho in so na ta način počastili spomin na 43 žrtev tragične nesreče, ki se je zgodila 14. avgusta, ko se je v času nevihte zrušil avtocestni viadukt nad reko Polcevera.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Samo Fakin

Miro Cerar

Aljaž Bedene

Milan Mandarić