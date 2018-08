Obsodili proteste skrajne desnice: V Nemčiji ni prostora za nestrpnost 24ur.com V Nemčiji ni prostora za pravico ulice, za skupine, ki želijo na ulicah širiti sovraštvo, za nestrpnost in ekstremizem. S temi besedami je nemška vlada ostro obsodila spontane proteste skrajne desnice, ki so v nedeljo presenetili tamkajšnjo policijo, in jih označila za gonjo proti tujcem in jemanje pravice v svoje roke.

