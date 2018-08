Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je Regionalni razvojni agenciji Posavje (RRA) potrdila udeležbo v projektu Pametne vasi za jutri. Občinam Brežice, Sevnica in Krško je zanj namenila skoraj 68.000 evrov skupne podpore, med cilji projekta sta čim daljša samostojnost in neodvisnost starejših, poroča STA. preberite več » ...