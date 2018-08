Dolgotrajni pogovori in dogovori so obrodili sadove, po potrditvi organov strank peterice LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so znana imena vseh kandidatov za ministre. Šarec se bo z njimi sestal še pred za petek napovedano vložitvijo ministrske liste v DZ in teoretično lahko katerega od kandidatov tudi še zavrne.