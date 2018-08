70-letnica klasike Na svoji zemlji: na projekciji tudi štirje ustvarjalci filma #foto SiOL.net V ponedeljek so na odprtju Letnega kina na Kongresnem trgu, ki ga že peto leto zapored pripravlja mestni kino Kinodvor, predvajali digitalizirano in restavrirano različico prvega slovenskega zvočnega celovečernega igranega filma Na svoji zemlji (1948). Projekcije so se udeležili tudi štirje ustvarjalci filma.

