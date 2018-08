VIDEO: Starši lahko zmanjšajo tveganje za pojav duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih Lokalec.si Med slovenskimi otroki in mladostniki je v zadnjih leti opažena porast anksioznih motenj, medtem ko poseben trend depresije ni opazen. Porast je vidna predvsem pri dekletih in starejših mladostnikih. Zaskrbljujoča ostaja razlika med deležem mladih, ki poročajo o depresiji in anksioznosti oziroma njunih simptomih, in deležem tistih, ki poiščejo strokovno pomoč ter prejmejo ustrezno obravnavo. […]

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Miro Senica

Zdravko Počivalšek

Andreja Katič