Rusija bo izvedla največjo vojaško vajo po letu 1981: 300.000 vojakov in več kot 1000 vojaških letal Reporter Rusija bo septembra izvedla največjo vojaško vajo od 80. let 20. stoletja, na kateri bo sodelovalo okoli 300.000 vojakov in več kot 1000 vojaških letal, je danes povedal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Na vaji bosta sodelovali tudi Kitajska in Mongo

