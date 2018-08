Po napadu na novinarja opozorili na vse pogostejše napade 24ur.com V Bosni in Hercegovini potekajo protesti zaradi nedavnega napada na novinarja televizije BN Vladimirja Kovačevića. V nedeljo sta ga namreč napadla neznana moška in ga pretepla s teleskopskimi palicami. To je sicer že 41. napad na novinarje v BiH, ki jih je zabeležilo tamkajšnje društvo novinarjev.

