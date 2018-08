V nemških in svetovnih medijih je zaokrožilo novo priznanje dopinškega skesanca, ki znova meče slabo luč na pretekle športne dosežke na največjih tekmovanjih, ki so jih prirejali 30 ali še več let nazaj. Za priznanje, da se je posluževal prepovedanih snovi, se je odločil nekdanji vzhodnonemški olimpijski šampion v deseteroboju Christian Schenk.



Več na Ekipa24.si