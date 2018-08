Škandal v srbski atletiki: sodnik pomagal atletu do državnega rekorda #video Sportal Srbsko atletiko pretresa škandal, ki se je pripetil na poletnem mitingu prijateljstva v Sremski Mitrovici. Metalec kopja Vedran Samac je postavil nov srbski državni rekord, a tega verjetno ne bodo priznali, saj je sodnik premaknil kopje in, kot je razvidno s posnetka, za nekaj korakov podaljšal met, da bi prišel do daljave.

