Jamski medved ni popolnoma izumrl SiOL.net Slovenski raziskovalci so sodelovali v mednarodni raziskavi genoma jamskega medveda, s katero so pokazali, da izumrtje vrste ni nujno vedno popolno. Rezultati raziskave namreč kažejo, da lahko nekatere vrste na genetski ravni še več deset tisoč let sodelujejo v evolucijskih procesih, čeprav je njihov zadnji osebek že davno poginil.

