Od 210 do 320 evrov: na voljo 200 štipendij Svet 24 Za dijake in študente: ob prijavi v pisni obliki treba oddati izjavo o dvojnem državljanstvu in članstvu v politični stranki, izjavo o uspehu ter izjavo o vpisu, ob tem pa v primeru mladoletnega kandidata še soglasje za varnostno preverjanje.





Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mesec