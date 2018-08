Uber in Toyota v polmilijardno sodelovanje Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Čeprav je Uber zaradi nesreče s smrtnim izidom nekoliko upočasnil svoj prodor na trg samovozečih avtomobilov, tega cilja ne opušča. Z japonskim velikanom Toyoto se je dogovoril, da bodo Japonci investirali še 500 milijonov dolarjev in poglobili sodelovanje na področju avtonomnih vozil. V zameno bo Toyota dobila 0,7 odstotka podjetja, torej Uber vrednotijo na 72 milijard dolarjev, kar je 15 odstotkov več kot v zadnjem krogu vlaganja maja (in enako kot februarja). Toyota je v Uber že leta 2016 vložila 300 milijonov dolarjev.

