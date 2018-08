Kaos na meji med Brazilijo in Venezuelo SiOL.net Brazilski predsednik Michel Temer je podpisal dekret, s katerim je danes napotil vojsko v zvezno državo Roraima na severu države, da bi zagotovil varnost na meji z Venezuelo. Na območju, kamor je pribežalo več deset tisoč Venezuelcev, je naraslo število umorov, prišlo je tudi do spopadov med lokalnim prebivalstvom in begunci.

