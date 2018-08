Pod Triglavom poteka velika čistilna akcija, pred leti odkrili celo razbitine dveh letal Sportal Na območju Triglavskih podov danes poteka obsežna čistilna akcija. Številni prostovoljci in alpinisti ter gorski reševalci bodo pod okriljem akcije Očistimo naše gore očistili okolico Triglavskega doma na Kredarici in širše območje Triglavskega ledenika. V preteklosti so tam odkrili celo ostanke razbitin dveh letal, ki sta trčili v ostenje ledenika.

