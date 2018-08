Pod Triglavom našli ostanke letalskih razbitin in izgubljen helikopterski tovor #foto SiOL.net Na območju Triglavskih podov danes poteka obsežna čistilna akcija. Številni prostovoljci, alpinisti in gorski reševalci bodo pod okriljem akcije Očistimo naše gore očistili okolico Triglavskega doma na Kredarici in širše območje Triglavskega ledenika. Do zdaj so odkrili ostanke starega smerokaza, izgubljen helikopterski tovor, ostanke razbitin letala, novoletno girlando in še marsikaj.

