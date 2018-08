Odnesel denar in zvezal prodajalki Primorske novice Včeraj ob 22.13 so policiste obvestili o ropu bencinskega servisa na Kozini. Zaenkrat neznani moški je presenetil zaposleni in od njiju zahteval denar ter zagrozil s predmetom. Vzel je denar, nato pa je prodajalki zvezal in pobegnil. Prodajalki nista poškodovani. Policisti danes intenzivno zbirajo obvestila.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Jan Oblak

Alenka Bratušek

Karl Erjavec