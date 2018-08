Zgradili so sedem šol in vrtec Družina Na Slovenski karitas so v drugi polovici avgusta začeli že trinajsto dobrodelno akcijo Za srce Afrike.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Tomaž Kavčič

Jan Oblak

Alenka Bratušek

Dejan Židan