Za superpokalno lovoriko v Novem mestu Krka in Celje, v Velenju Krim in Zagorje RTV Slovenija Rokometna sezona se bo tradicionalno začela s superpokaloma. V sredo se bosta v Novem mestu pomerila Celje PL in Krka, tri dni kasneje pa v Velenju Krim Mercator in Zagorje.

