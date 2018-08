Simfonija v slovo Bečirovića in Nachbarja RTV Slovenija Nocoj bo na Košarkarski simfoniji v Stožicah padel zastor nad karierama Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja. Prenos poslovilne tekme s številnimi košarkarskimi asi bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

