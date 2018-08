Koalicija zavrača poročilo ZN o vojnih zločinih v Jemnu Politikis Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki v Jemnu na strani vlade posreduje proti uporniškim Hutijem, je kot netočno in pristransko zavrnila poročilo preiskovalcev Združenih narodov o oboroženem konfliktu v Jemnu. V poročilu so ugotovili, da so vse strani, vpletene v konflikt, verjetno zagrešile vojne zločine. “Potrjujemo netočnosti v poročilu in to, da ni nevtralno,” je […]

