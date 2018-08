Prebivalce BiH in Hrvaške prestrašil močan jutranji potres Reporter Potresa z magnitudo 4,5 in 3,6 sta davi okoli 5. ure stresla območje zahodne BiH, tektonsko dejavnost pa so čutili tudi v več hrvaških mestih v Dalmaciji, je sporočil hrvaški seizmološki urad. Za zdaj ne poročajo o gmotni škodi ali morebitnih poškodovanih

