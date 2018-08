Triglavski ledenik in okolico Kredarice »olajšali« za 380 kilogramov smeti (FOTO in VIDEO) Reporter V sklopu akcije Očistimo naše gore je potekala prva celovita čistilna akcija Triglavskega ledenika in okolice doma na Kredarici. Simbolično, ob 240. obletnici prvega vzpona na Triglav, je na območju Triglavskih podov v osrčju Triglavskega narodnega parka

Sorodno













Oglasi