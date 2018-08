V Nemčiji na shodu proti sovraštvu do tujcev pet tisoč ljudi #video SiOL.net Na shodu proti nasilju in sovraštvu do tujcev v Berlinu se je v četrtek zvečer zbralo 5.000 ljudi. Shod je bil odgovor na proteste skrajne desnice v Chemnitzu na Saškem. Tam so bili v četrtek novi protesti z okoli 900 udeleženci, a so v nasprotju z demonstracijami v minulih dneh minili mirno.

