Zaradi nesreče in okvarjenega tovornjaka znova zastoji na primorski avtocesti 24ur.com Na primorski avtocesti znova nastaja zastoj iz smeri Brda in Viča proti Brezovici. Med Brezovico in Vrhniko se je namreč zgodila prometna nesreča. Približno štirikilometrski zastoj je tudi pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka.

