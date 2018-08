Zaradi zlorab prostitucije pridržali zakonski par z območja Celja in Maribora 24ur.com Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije GPU in policijskima uprava Celje ter Maribor zaključili dlje trajajočo preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Podrobnosti bodo novomeški kriminalisti razložili danes na novinarski konferenci, ki jo boste lahko v živo spremljali na spletni strani našega portala.

