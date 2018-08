S trobljenjem in mahanjem opozarjala na nevarnost 24ur.com 69-letnik je v napačno smer vozil po hitri cesti proti Mariboru. Na srečo sta se voznika, ki sta to opazila, odzvala hitro in modro. Prvi je vključil rumene rotacijske luči na svojem tovornjaku in tako dolgo trobil ter mahal z roko skozi okno, da je voznik, ki je vozil v napačni smeri, dojel, kaj počne, in je ustavil. Drugi voznik pa je opozarjal ostale.

