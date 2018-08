Pogrešanega Denisa Časarja našli na območju Crikvenice Primorske novice Hrvaški varnostni organi so slovenske policiste obvestili, da so 37-letnega Denisa Časarja iz Stavešincev v občini Gornja Radgona, ki so ga pogrešali od 11. avgusta, našli na območju Crikvenice.

